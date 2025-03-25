Премьер Польши принял решение по страдающему алкоголизмом чиновнику

Премьер Польши Туск отправил в отпуск замглавы МИД Шейну из-за алкоголизма

Премьер-министр Польши Дональд Туск отправил в отпуск замглавы МИД страны Анджея Шейну из-за того, что тот признался в алкоголизме. Об этом глава правительства заявил, обращаясь к главе ведомстве Радославу Сикорскому, передает «Польское радио».

«Моя роль не состоит в оценке, не скажу обвинений, но критических замечаний, но я прошу отправить заместителя министра в отпуск и срочно выяснить дело во всех аспектах», — поручил премьер-министр.

Уточняется, что также была инициирована внутренняя проверка на предмет того, мог ли чрезмерно потребляющий алкоголь чиновник иметь доступ к сверхсекретной информации.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Шейна признался в алкоголизме на фоне информации о нетрезвом виде в публичных местах. Замглавы ведомства также извинился перед всеми, кого затронула эта проблема.