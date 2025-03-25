Замглавы МИД Польши признался в алкоголизме

Замглавы МИД Польши Анджей Шейна признался в алкоголизме

Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна признался в алкоголизме. Его несколько раз замечали нетрезвым в публичных местах, пишет РИА Новости.

«Я сообщаю, что столкнулся с проблемой злоупотребления алкоголем... Все, кого коснулась моя проблема, извините. Всех, кто оказал мне поддержку, я искренне благодарю», — заявил замглавы МИД, выделив помощь семьи и команды терапевтов.

Отмечается, что Агентство внутренней безопасности проводит в отношении Шейны проверку на предмет доступа к сверхсекретной информации, связанной с НАТО.

В январе в злоупотреблении алкоголем заподозрили кандидата на пост главы Пентагона Пита Хегсета. Сенатор от штата Гавайи Мэйзи Хироно сообщила, что читала немало статей об употреблении Хегсетом алкоголя на рабочем месте, отметив, что об этом высказывались в том числе и его бывшие коллеги с телеканала Fox News. Хегсет назвал эту информацию выдумкой.