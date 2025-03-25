Автоэксперт назвал обязательную процедуру весной помимо замены шин

Автоэксперт Родионов назвал проверку сход-развала обязательной весной

Не все автовладельцы знают, что помимо сезонной замены резины есть еще одна обязательная процедура для авто весной — проверка сход-развала колес, рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов. Он назвал ее в беседе с «Лентой.ру».

Чаще всего проверку углов установки колес рекомендуют проводить два раза в год в комплекте с шиномонтажем, отметил эксперт. Он уточнил, что это позволяет автовладельцу сэкономить время — посетить станцию технического обслуживания один раз и сразу закрыть все вопросы, связанные с колесами.

Но важно учитывать, что услуга предполагает использование высокоточных приборов и специального сервисного оборудования, которого чаще всего нет в «гаражных» мастерских. Поэтому перед записью на шиномонтаж полезно поинтересоваться возможно ли провести все сезонные услуги во время одного визита Никита Родионов автоэксперт

Проверка сход-развала колес и своевременная их регулировка позволяет избежать множества проблем с автомобилем, сообщил собеседник «Ленты.ру». Первое, что замечает водитель при езде на неотрегулированных колесах — это ухудшение управляемости, подчеркнул он. Так, автомобиль может уводить в сторону, сложнее будут даваться повороты, чаще придется давить на тормоз и газ. Как следствие — вырастет расход бензина.

По словам эксперта, возможно также появление различных ошибок на панели приборов. При этом датчики новых автомобилей будут сигнализировать о проблеме с колесами, а вот неравномерный износ покрышек заметен будет не сразу, но наверняка испортит настроение автовладельцу, убежден Родионов. Стоимость новой резины будет в разы дороже недорогой услуги по проверке сход-развала, обратил внимание он.

Кроме того, из-за того, что колеса стоят вкривь и вкось, будет расти нагрузка на подвеску — все узлы и детали потребуют замены гораздо раньше срока. Если подвеска уже и так требовала мелкого ремонта, то бюджет предстоящих работ может вырасти значительно, предостерег эксперт.

«Причина проверки развала-схождения колес может быть не связана с сезоном. Некоторые аккуратные автовладельцы помнят, о том, что проверку углов надо провести по пробегу — примерно через каждые 20 тысяч километров. Обязательна проверка и после ДТП или серьезного ремонта подвески», — заключил Родионов.

Ранее руководитель управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг Александр Корнев назвал лучшие сроки для переобувания машины весной. По его словам, менять резину стоит, когда в течение недели столбики термометров показывают в среднем плюс 7 градусов.

