Минобороны России: ВСУ потеряли до 50 солдат на белгородском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 50 солдат на белгородском направлении. Эти и другие подробности боев журналистам сообщили в Минобороны России.

«На белгородском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, бои проходили в районах населенных пунктов Угроеды, Мирополье и Краснополье Сумской области Украины. Помимо живой силы, противник за сутки лишился двух боевых бронированных машин, автомобиля и двух артиллерийских орудий.

Ранее Telegram-канал «Архангел Спецназа» сообщил, что в ночь на вторник, 25 марта, Вооруженные силы Украины продолжали наносить удары артиллерией по белгородской Поповке, куда безуспешно пытались проникнуть.