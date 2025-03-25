Размер одного вида кредитов в России упал до минимума

НБКИ: Средний размер автокредита в России упал на 17,3 процента

В последний месяц зимы средний размер ссуды на приобретение автомобиля составил 1,23 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с февралем 2024 года данный показатель уменьшился на 17,3 процента. Снижение относительно января этого года оценивается в полпроцента.

Как отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, средний размер автозайма сократился до минимума с начала 2023 года. Темпы его снижения серьезно ускорились после введения в середине прошлого года макропруденциальных ограничений в автокредитовании.

Кроме того, выяснилось, что самый большой средний размер выданных автозаймов в феврале 2025 года зафиксировали в Москве (1,64 миллиона рублей), Московской области (1,48 миллиона), Санкт-Петербурге (1,42 миллиона), а также в Ленинградской области (1,41 миллиона) и Ханты-Мансийском АО (1,36 миллиона).

Ранее сообщалось, что выдача автокредитов перестала падать в РФ в феврале 2025 года. Количество оформленных ссуд на приобретение машины снизилось меньше чем на два процента, хотя в январе оно уменьшилось на треть. За месяц банки выдали автокредиты на 84 миллиарда рублей. Также выяснилось, что по сравнению с ноябрем 2024 года в декабре прошлого года средний размер автокредита в России упал до 1,28 миллиона рублей, сократившись таким образом на 1,4 процента.