В России перестала падать выдача автокредитов

Frank RG: Выдача автокредитов в России в феврале 2025-го прекратила падать

В феврале 2025 года выдача автокредитов в России прекратила падать. Количество оформленных займов на покупку машины сократилось менее чем на два процента, в то время как в январе оно снизилось на треть (минус 30 процентов), со ссылкой на данные Frank RG сообщает «Коммерсантъ».

За месяц банки выдали автокредиты на 84 миллиарда рублей (минус 1,85 процента в месячном и минус 51 процент — в годовом выражении). В количественном выражении снижение составило минус 0,3 процента к январю 2025 года. Средний чек автокредита упал седьмой месяц подряд на 1,5 процента, до 1,2 миллиона рублей.

Выдачи в сегменте автокредитования начали падать с сентября 2024 года — в среднем на 30 процентов за месяц. Февраль не показал роста, однако практически остановил эту тенденцию.

В 2025 году автокредитование сохранит положительную динамику, однако замедлится относительно 2024 года, предположил управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. По мнению директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егора Лопатина, на сегмент продолжают оказывать давление высокие процентные ставки.

По итогам февраля 2025 года объемы продаж автомобилей основных китайских брендов в России упали в среднем на 28 процентов год к году. При этом, по данным «Автостата», доминирующие позиции китайских концернов на российском авторынке оказались незыблемы. Так, в топ-10 брендов по объемам продаж в РФ попали сразу девять производителей.

В целом по итогам последнего месяца зимы суммарные объемы продаж новых легковых автомобилей в России упали на 25 процентов в годовом выражении. В феврале 2025-го в стране смогли реализовать 78 тысяч подобных машин.