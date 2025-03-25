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18:27, 25 марта 2025Из жизни

«Ребенок тысячелетия» стала жертвой внезапной сердечной смерти в 25 лет

Global Times: В Китае в 25 лет внезапно умерла «ребенок тысячелетия» Цяньцянь
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Florence Lo / Reuters

Стало известно о смерти родившейся в полночь 1 января 2000 года в Китае девушки, которую прозвали «ребенком тысячелетия». Об этом пишет Global Times.

О том, что девушки не стало, сообщила на своих страницах в социальных сетях ее мать. Цяньцянь появилась на свет ровно в ту секунду, когда начался бой курантов в новогоднюю ночь 2000 года. Именно поэтому ее назвали «ребенком тысячелетия» и дали ей имя Цяньцянь. «Цянь» в переводе с китайского означает «тысяча».

В некрологе мать девушке объяснила, что Цяньцянь ушла внезапно. Причиной ее смерти врачи назвали сердечный приступ. Девушка плохо почувствовала себя 3 марта, но не обратилась в больницу. 9 марта она впала в кому, из которой уже не вышла. Она стала жертвой так называемого синдрома внезапной сердечной смерти (ВСС).

ВСС — это состояние, при котором сердце неожиданно и без очевидных причин перестает биться. Как правило, такие пациенты имеют недиагностированные сердечно-сосудистые заболевания. В большинстве случаев причиной ВСС становится нарушение кровообращения в сосудах сердца, которое приводит к аритмии и остановке сердца.

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