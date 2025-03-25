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17:25, 25 марта 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о паразитирующих на Юре Борисове мошенниках

F6: Злоумышленники используют образ Юры Борисова для рекламы мошеннических игр
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Злоумышленники стали паразитировать на образе известного российского актера Юры Борисова, чтобы рекламировать мошеннические онлайн-игры. О новой опасности в сети россиян предупредила компания F6 в Telegram.

Отмечается, что в одной из реклам мошенники утверждают, что Борисов стал «амбассадором экономической игры MeowCraft». Злоумышленники обещают промокод на пять тысяч рублей новым пользователям и уверяют их, что заработанную в игре-симуляторе строительства виртуальных зданий валюту можно будет вывести и получить за нее реальные деньги.

Однако специалисты F6 предупредили, что подобные приложения — разновидность инвестиционного скама. «Вывести ничего не удастся», — заверили эксперты.

В другой схеме, в которой мошенники также использую образ Борисова, они распространяют рекламу мошеннического кликера «Наш слон». В этой игре нужно нажимать на слона и получать за это игровую валюту, за которую, как обещают злоумышленники, можно будет получить реальные деньги. Специалисты F6 объяснили, что в этом случае вывести игровую валюту тоже не получится.

Ранее F6 предупредила, что злоумышленники стали использовать образы актеров театра и кино. Отмечалось, что мошенники применяют эту уловку, рекламируя поддельные розыгрыши или лотереи.

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