Россиянина приговорили к 8,5 года колонии за помощь украинским мошенникам

В Омске пособника украинских мошенников приговорили к 8,5 года колонии

В Омске пособника украинских мошенников приговорили к 8,5 года колонии. Об этом сообщает ТАСС.

Он осужден по статье 33, 205.1 УК РФ («Содействии в финансировании террористической деятельности»).

Как установил суд, мужчина помогал украинским кол-центрам. Он устанавливал и обслуживал сим-боксы. Также он создавал аккаунты в Telegram для сбора денег для украинской террористической организации. В период с октября по декабрь 2023 года им было создано десять аккаунтов, стоимость каждого из них он определил в размере 400 рублей.

Сотрудники ФСБ и МВД выявили и пресекли его деятельность. При обыске у задержанного обнаружены и изъяты шесть сим-боксов и более 300 карт различных операторов.

Суд приговорил его к 8,5 года колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала россиян, помогавших украинским мошенникам финансировать ВСУ.

