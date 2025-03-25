Российские следователи завели дело после взрыва в многоэтажке Махачкалы

После взрыва в многоэтажке Махачкалы завели уголовное дело

В Республике Дагестан после взрыва в многоэтажке на улице Гапцахской в Махачкале возбудили уголовное дело. Об этом в понедельник, 25 марта, в своем Telegram-канале сообщает республиканское управление Следственного комитета России.

По данным следствия, дело завели по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следствие проводит комплекс мер для закрепления доказательной базы.

25 марта при взрыве в многоэтажном доме на Гапцахской улице пострадали два человека. Повреждения также получили десятки квартир и примерно 20 автомобилей.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что к ЧП привела цепочка нарушений, начавшаяся с выдачи разрешения на строительство.