Глава Дагестана заявил о приведшей к взрыву в многоэтажке в Махачкале цепочке нарушений

Меликов: К взрыву в многоэтажке в Махачкале привела цепочка нарушений

К взрыву, прогремевшему в многоэтажке на Гапцахской улице в Махачкале, привела цепочка нарушений, начавшаяся с выдачи разрешения на строительство. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов, прибывший на место происшествия, пишет РИА Новости.

По его мнению, в данном случае за произошедшее несут ответственность несколько человек. «Это цепочка нарушений, начиная с того, кто выдал разрешение на строительство, заканчивая тем, кто принял в эксплуатацию, заканчивая тем, кто обратился в суд», — сказал Меликов.

Ранее в мэрии Махачкалы сообщили, что дом, в котором прогремел взрыв, является незаконной постройкой. Как выяснилось, застройщик 14-этажного здания имел разрешение на строительство только девяти этажей — остальные возведены неправомерно. При этом жильцы получили право собственности на квартиры еще в 2021 году. Этому способствовало решение Ленинского районного суда.

Взрыв в многоэтажке на Гапцахской улице в Махачкале прогремел утром 25 марта. В результате пострадали два человека. Судя по опубликованным кадрам с места происшествия, взрывная волна снесла стены одной из квартир здания.

Примерно через час стало известно о взрыве в магазине на проспекте Имама Шамиля. По разным данным, эпицентр располагался в салоне связи или в бистро. Пострадали четыре человека, трое из них в тяжелом состоянии. В Минэнерго республики сообщили, что причиной происшествия стала утечка газа в подземном газопроводе.