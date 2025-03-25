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13:06, 25 марта 2025Россия

Названа предварительная причина второго за утро взрыва в Махачкале

Предварительной причиной взрыва в магазине сотовой связи стала утечка газа
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал МЧС России

Причиной второго за утро взрыва в Махачкале — в магазине сотовой связи, предварительно, стала утечка газа. Версию назвали в Минэнерго Дагестана.

«Причина взрыва в магазине на проспекте Имама Шамиля в Махачкале — утечка газа на подземном газопроводе», — говорится в сообщении.

По данным министерства, у собственника магазина есть исполнительно-техническая документация, но договор поставки ресурса отсутствует. «Сам объект к газовым сетям подключен не был», — уточнили там.

При взрыве пострадали четыре человека, трое из которых находятся в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось, что в находившемся в здании бистро разорвался газовый баллон.

Во вторник, 25 марта, в российском городе также произошел взрыв в многоэтажке на Гапцахской улице. По последним данным, пострадала собственница одной из квартир, а также два-три случайных прохожих.

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