Названа предварительная причина второго за утро взрыва в Махачкале

Предварительной причиной взрыва в магазине сотовой связи стала утечка газа

Причиной второго за утро взрыва в Махачкале — в магазине сотовой связи, предварительно, стала утечка газа. Версию назвали в Минэнерго Дагестана.

«Причина взрыва в магазине на проспекте Имама Шамиля в Махачкале — утечка газа на подземном газопроводе», — говорится в сообщении.

По данным министерства, у собственника магазина есть исполнительно-техническая документация, но договор поставки ресурса отсутствует. «Сам объект к газовым сетям подключен не был», — уточнили там.

При взрыве пострадали четыре человека, трое из которых находятся в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось, что в находившемся в здании бистро разорвался газовый баллон.

Во вторник, 25 марта, в российском городе также произошел взрыв в многоэтажке на Гапцахской улице. По последним данным, пострадала собственница одной из квартир, а также два-три случайных прохожих.