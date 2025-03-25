Возросло число пострадавших при втором за утро взрыве в российском городе

Число пострадавших при втором за утро взрыве в Махачкале возросло до четырех человек. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По данным издания, в городе прогремел взрыв в салоне сотовой связи на улице Имама Шамиля. Как утверждает Shot, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще один человек получил травмы средней степени тяжести.
Все люди были доставлены в республиканскую больницу.
О взрыве в салоне сотовой связи в Дагестане стало известно утром 25 марта. После инцидента в здании возник пожар.
Еще раньше в многоэтажном доме на Гапцахской улице в Махачкале взорвался газ. В результате происшествия пострадали два человека.
Кроме того, были повреждены десятки квартир и примерно 20 автомобилей.