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11:12, 25 марта 2025Россия

Возросло число пострадавших при втором за утро взрыве в российском городе

Shot: Число пострадавших при втором за утро взрыве в Махачкале возросло до 4
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Число пострадавших при втором за утро взрыве в Махачкале возросло до четырех человек. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, в городе прогремел взрыв в салоне сотовой связи на улице Имама Шамиля. Как утверждает Shot, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще один человек получил травмы средней степени тяжести.

Все люди были доставлены в республиканскую больницу.

О взрыве в салоне сотовой связи в Дагестане стало известно утром 25 марта. После инцидента в здании возник пожар.

Еще раньше в многоэтажном доме на Гапцахской улице в Махачкале взорвался газ. В результате происшествия пострадали два человека.

Кроме того, были повреждены десятки квартир и примерно 20 автомобилей.

ЖЗЛ
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