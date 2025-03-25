В российском городе прогремел второй за утро взрыв

Shot: В Махачкале прогремел второй за утро взрыв, есть пострадавшие

В Махачкале прогремел второй за утро взрыв, есть пострадавшие. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным издания, инцидент произошел в городском салоне сотовой связи на улице Имама Шамиля. Как утверждает Shot, при взрыве травмы получили два человека.

Сейчас здание салона объято пламенем. По сведениям Telegram-канала Mash Gor, пострадавшими оказались двое мужчин, которые проходили мимо.

Власти города пока не комментировали причины случившегося.

До этого в многоэтажном доме на Гапцахской улице в Махачкале взорвался газ. В результате происшествия пострадали два человека.

Также были повреждены десятки квартир и примерно 20 автомобилей. В мэрии пояснили, что дом в Махачкале, где взорвался бытовой газ, не был введен в эксплуатацию, и в нем никто не должен был проживать.