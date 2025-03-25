В мэрии Махачкалы прокомментировали ситуацию со взрывом в доме

Дом со взорвавшимся газом в Махачкале оказался незаконно возведенным

Дом в Махачкале, в котором взорвался газ, оказался незаконной постройкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Застройщик 14-этажного дома имел разрешение на строительство только девяти этажей — остальные были возведены неправомерно.

Жильцы дома получили право собственности на свои квартиры в 2021 году решением Ленинского районного суда Махачкалы. Прокуратура начала проверку.

Ранее сообщалось, что при взрыве в многоэтажном жилом доме на Гапцахской улице в Махачкале пострадали два человека. Известно, что в доме произошло возгорание газовоздушной смеси. После взрыва в многоэтажке выбило несколько окон, камни полетели во двор на припаркованные машины. Также оказались повреждены около 30 квартир. После взрыва начался пожар.