Российские военные рассказали о новой методике ВСУ в Курской области

РИА Новости: В Курской области ВСУ сбрасывают замаскированные мины с дронов

В Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбрасывают замаскированные мины с дронов. О новой методике атак рассказали бойцы группировки войск «Север», передает РИА Новости.

«Враг использует новый тип противопехотных мин», — сказано в сообщении.

По данным российских военных, ВСУ обклеивают мины типа «лепесток» травой, после чего боеприпасы под маскировкой сбрасывают с беспилотников типа «Баба-Яга». При этом один дрон, как правило, несет два контейнера, в каждом из которых по 40 таких мин.

Как уточнили бойцы «Севера», подобные атаки осуществляются чаще всего по ночам, а с недавних пор ВСУ используют подобный тип мин повсеместно.

Ранее Минобороны заявило, что российские войска за последние сутки отразили три контратаки ВСУ в Курской области. Военнослужащим удалось нанести поражение шести бригадам украинских войск.