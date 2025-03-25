С россиянина взыщут долг котятами

Приставы взыщут с должника 300 тысяч рублей в котятах

В Краснодарском крае местный бизнесмен выплатит приставам 300 тысяч рублей. Как пишет Mash, долг он будет отдавать котятами.

В суд с требованием возместить ущерб обратился один из местных жителей. Он хотел завести каракета (гибрид пустынного кота и домашней кошки), обратился к мужчине, который разводит котов данной породы, и перевел ему 300 тысяч рублей. Однако животное взамен не получил.

Тогда он обратился в суд и потребовал возместить ущерб. Однако выяснилось, что бизнесмен обнулил свои счета. Тогда пострадавший попросил забрать долг в котах, ведь, судя по социальным сетям, бизнесмен продолжает разводить каракетов.

Случаи, когда приставы забирают домашних животных в уплату долга, не редкость. Например, в 2016 году в Перми судебные приставы арестовали кота, хозяин которого отказался добровольно погасить задолженность. В 2015-м похожий случай произошел в Ставрополье, в 2013-м — в Астрахани.

Арестовывали не только котов: в Тамбовской области был наложен арест на 50 дальневосточных пятнистых оленей, принадлежавших частному предприятию.

В 2021 году был принят закон, которым вводится запрет на изъятие у россиян домашних животных за долги судебными приставами. Однако речь идет о животных, не задействованных в предпринимательской деятельности.