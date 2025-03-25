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16:35, 25 марта 2025Моя страна

Семья медведей проснулась в единственном сельском зоопарке России

Семья медведей проснулась в Большереченском зоопарке в Омской области
Алина Черненко

Кадр: страница «Большереченский зоопарк» во «ВКонтакте»

Семья медведей проснулась в единственном в России сельском зоопарке в Омской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Уточняется, что из зимней спячки вышли медведи Фома и Маша. После трех месяцев сна они начали исследовать свои вольеры.

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Сотрудники Большереченского зоопарка уточнили, что хищники чувствуют себя хорошо и адаптируются к новым условиям после долгого отдыха. До этого из спячки вышли гималайский медведь Малыш и бурый мишка Макар.

«Выход медведей из зимней спячки — это не только физиологический процесс, но также важное событие для всего зоопарка. Это время, когда животные начинают активно проявлять свое поведение и становятся более доступными для наших наблюдений», — говорится на странице зоопарка во «ВКонтакте».

В феврале в Пермском зоопарке у пары белых медведей впервые родился медвежонок. По словам специалистов, он здоров, активен и любознателен.

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