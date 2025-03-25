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10:42, 25 марта 2025Силовые структуры

СК организовал проверку по факту взрыва газа в жилом доме в Махачкале

В Махачкале следователи организовали проверку по факту взрыва газа в жилом доме
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

В Махачкале следователи организовали проверку по факту взрыва газа в жилом доме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Дагестан.

По данным следствия, взрыв произошел на шестом этаже жилого дома на улице Гапцахская. На месте происшествия начался пожар, повреждены несколько квартир. В соседних домах выбиты стекла.

Предварительно, пострадал один человек — жительница квартиры, в которой произошел взрыв. На место выехали сотрудники экстренных служб.

В связи с произошедшим СК России организована доследственная проверка, целью которой является установление причин и обстоятельств инцидента.

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