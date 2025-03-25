СК организовал проверку по факту взрыва газа в жилом доме в Махачкале

В Махачкале следователи организовали проверку по факту взрыва газа в жилом доме

В Махачкале следователи организовали проверку по факту взрыва газа в жилом доме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Дагестан.

По данным следствия, взрыв произошел на шестом этаже жилого дома на улице Гапцахская. На месте происшествия начался пожар, повреждены несколько квартир. В соседних домах выбиты стекла.

Предварительно, пострадал один человек — жительница квартиры, в которой произошел взрыв. На место выехали сотрудники экстренных служб.

В связи с произошедшим СК России организована доследственная проверка, целью которой является установление причин и обстоятельств инцидента.