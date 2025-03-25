Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:19, 25 марта 2025Силовые структуры

Собственник шахты «Листвяжная» получил условный срок из-за взрыва с жертвами

Суд дал 3,5 года условно собственнику шахты «Листвяжная» из-за взрыва с жертвами
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Киселев / ТАСС

Центральный районный суд Кемерово приговорил к 3,5 года условно собственника и председателя совета директоров шахты «Листвяжная» Михаила Федяева из-за взрыва метана на руднике 25 ноября 2021 года, в результате которого 46 шахтеров и пятеро горноспасателей не выжили. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Гендиректора Геннадия Алексеева осудили на 5 лет 3 месяца лишения свободы в колонии общего режима, технический директор Антон Якутов получил 5 лет в колонии общего режима. Они признаны виновными по статье 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»).

Суд установил, что с июля по ноябрь 2021 года Федяев, Алексеев и Якутов умышленно бездействовали с целью извлечения выгод и преимуществ для себя и акционеров «СДС-Уголь», вследствие этого они не предпринимали необходимых мер по приведению шахты в соответствие с требованиями промышленной безопасности.

В мае 2024 года главного инженера шахты «Листвяжная» Анатолия Лобанова приговорили к четырем годам колонии. Бывшего инспектора Ростехнадзора Сергея Винокурова, который пытался скрыть ненадлежащие проверки шахты «Листвяжная» перед аварией, осудили на пять лет.

    Обсудить
    Последние новости

    В 2025 году с рынка России уйдут десятки китайских автомобильных брендов. Чем объясняется низкий спрос на них?

    Продажи Tesla в Европе обрушились

    Российских пилотов пытались ослепить во время полета

    Россиянин обнаружил сбой на маркетплейсе и украл товары на семь миллионов рублей

    Шесть человек пострадали в сражении роев пчел

    В Армении заявили о невозможности сохранять напряжение в отношениях с Россией

    Собственник шахты «Листвяжная» получил условный срок из-за взрыва с жертвами

    На Украине дали оценку антироссийской работе президента МОК

    Бывшая возлюбленная российского миллиардера обнажила грудь перед камерой

    В Госдуме отреагировали на атаку ВСУ по объектам энергетики Крыма

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше