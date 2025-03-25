Собственник шахты «Листвяжная» получил условный срок из-за взрыва с жертвами

Суд дал 3,5 года условно собственнику шахты «Листвяжная» из-за взрыва с жертвами

Центральный районный суд Кемерово приговорил к 3,5 года условно собственника и председателя совета директоров шахты «Листвяжная» Михаила Федяева из-за взрыва метана на руднике 25 ноября 2021 года, в результате которого 46 шахтеров и пятеро горноспасателей не выжили. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Гендиректора Геннадия Алексеева осудили на 5 лет 3 месяца лишения свободы в колонии общего режима, технический директор Антон Якутов получил 5 лет в колонии общего режима. Они признаны виновными по статье 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»).

Суд установил, что с июля по ноябрь 2021 года Федяев, Алексеев и Якутов умышленно бездействовали с целью извлечения выгод и преимуществ для себя и акционеров «СДС-Уголь», вследствие этого они не предпринимали необходимых мер по приведению шахты в соответствие с требованиями промышленной безопасности.

В мае 2024 года главного инженера шахты «Листвяжная» Анатолия Лобанова приговорили к четырем годам колонии. Бывшего инспектора Ростехнадзора Сергея Винокурова, который пытался скрыть ненадлежащие проверки шахты «Листвяжная» перед аварией, осудили на пять лет.