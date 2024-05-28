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09:13, 28 мая 2024Силовые структуры

Вынесен приговор главному инженеру «Листвяжной»

В Кузбассе суд приговорил главного инженера шахты «Листвяжная» к 4 годам

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Кузбассе суд приговорил главного инженера шахты «Листвяжная» Анатолия Лобанова к четырем годам колонии. Об этом сообщают «Известия».

Лобанова признали виновным по статье 274.1 УК РФ («Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ»).

31 января Беловский городской суд Кемеровской области вынес приговор троим фигурантам по второму уголовному делу о взрыве на шахте «Листвяжная». Речь о старшем механике Илье Смирнове, ведущем инженере Артеме Чашкине, а также экс-инспекторе Ростехнадзора Сергее Винокурове. Их также признали виновными по статье 274.1 УК РФ. Винокуров получил шесть лет колонии общего режима, Смирнов и Чашкин — четыре года условно.

Взрыв метана на «Листвяжной» произошел 25 ноября 2021 года. В результате происшествия 46 шахтеров и 5горноспасателей не выжили. Лобанов был одним из первых задержанных после трагедии. С тех пор он содержался под стражей.

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