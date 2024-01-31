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12:33, 31 января 2024Силовые структуры

Экс-инспектора Ростехнадзора осудили по второму делу о взрыве на «Листвяжной»

Экс-инспектору Винокурову дали 5 лет колонии по делу о взрыве на «Листвяжной»

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

Беловский суд Кемеровской области приговорил к пяти годам лишения свободы бывшего инспектора Ростехнадзора Сергея Винокурова, который пытался скрыть ненадлежащие проверки шахты «Листвяжная» перед аварией. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчину признали виновным по части 4 статьи 274.1 («Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России») УК РФ и лишили права занимать должности на госслужбе 2,5 года. С учетом сложения наказаний он пробудет в колонии общего режима шесть лет.

По версии следствия, Сергей Винокуров и его коллега Вячеслав Семыкин потребовали от старшего механика шахты «Листвяжная» внести в архив базы данных недостоверные сведения об инспектировании предприятия за неделю до ЧП, что он и сделал. Взрыв метана на «Листвяжной» произошел 25 ноября 2021 года. В результате происшествия 46 шахтеров и пять горноспасателей не выжили.

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      Олеся Мицкевич
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