Ростехнадзор Кузбасса уличили в коррупционном сговоре с руководством шахт

Между инспекторами Ростехнадзора Кузбасса и руководством шахт и разрезов были налажены долгосрочные коррупционные связи. Об этом заявила Генпрокуратура России, передает ТАСС.

Такие выводы были сделаны надзорным ведомством после проверки угледобывающих предприятий Кузбасса в связи с аварией на шахте «Листвяжная». В сговоре с владельцами шахт также уличены сотрудники Государственной трудовой инспекции.

Заместитель генпрокурора Дмитрий Демешин рассказал, что инспекторы получали от хозяев шахт машины с водителями, их родственников устраивали на высокооплачиваемые работы, как например, родной брат начальницы из трудовой инспекции «получал большую зарплату» на предприятии и поэтому орган контроля не вскрывал там нарушений, отметил он. По его словам, прокуроры выявили серьезные нарушения на угольном предприятии недалеко от «Листвяжной».

22 декабря заместитель генпрокурора Дмитрий Демешин рассказал о системных нарушениях, которые вскрылись в Кузбассе после проверок. Он отметил, что до трагедии на шахте «Листвяжная» контроль со стороны органов контроля и правоохраны был недостаточным. По итогам прокурорских проверок руководителю управления Ростехнадзора в Сибири Александру Мироненко было внесено представление об устранении нарушений.

Начальнику главного управления МЧС России по Кемеровской области Алексею Шульгину было объявлено предостережения. Между тем в самом ведомстве считают, что ЧП на «Листвяжной» произошло из-за ошибки диспетчеров — они не предоставили горноспасателям данные с датчиков геолокации шахтеров. Поэтому спасатели не знали, где конкретно искать оставшихся под землей горнорабочих.

25 ноября в шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области произошел взрыв метана. В итоге погиб 51 человек, а пострадали еще 106 человек. Позднее, после проверки обстоятельств произошедшего, следователи завели два дела и арестовали пять человек: директора шахты, его заместителя, начальника и двоих работников Ростехнадзора, которые до аварии проверяли предприятие. Бывший депутат Госдумы Владимир Гридин, которого считают настоящим владельцем компании «СДС-Уголь» и шахты «Листвяжная», уехал из России в Монако.