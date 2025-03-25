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08:05, 25 марта 2025Россия

У россиянина по ошибке выявили беременность

У жителя Челябинска после анализа крови по ошибке выявили беременность
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Hush Naidoo Jade Photography / Unsplash

Житель Челябинска сдал анализ крови в поликлинике, однако когда получил результат, оказался шокирован — в заключении говорилось, что его обследование связано с беременностью. Об этом порталу 74.RU сообщила жена россиянина.

«Он сдал анализ, потому что ему нужно было пройти компьютерную томографию. Муж смотрит, ему на "Госуслуги" пришел документ [результат анализа]. Я распечатываю, смотрю на последнюю строчку и не понимаю… Копирую ее, забиваю в интернет, и у меня там высвечивается: "первый скрининг — восемь-девять недель, ребенок не даун"», — рассказала супруга мужчины.

Она отметила, что из-за плотного графика работы мужа в поликлинику с необычным результатом пришлось идти ей. «Показываю терапевту, спрашиваю: "Это что такое?" Они надо мной смеются. Говорят, что "Госуслуги" ошиблись», — добавила собеседница 74.RU. При этом женщина уточнила, что в поликлинику результат анализа «пришел нормальный».

В медучреждении сообщили, что на «Госуслуги» данные подгружаются из системы «Барс». Вероятно, кто-то из медицинских сотрудников ошибся и внес результат анализа в карту не того пациента, допустили в поликлинике.

Ранее врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева призвала мужчин делать тест на беременность, чтобы выявить рак яичек. Она заявила, что так можно обнаружить заболевание на ранней стадии.

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