В Британии раскритиковали соглашение России и США о Черном море

Политик Миллер раскритиковал соглашение США и России о Черном море

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп позволил российскому главе Владимиру Путину «получить и съесть свой кусок пирога», заключив сделку по судоходству в Черном море. Об этом заявил член Либерально-демократической партии Британии Калум Миллер, пишет издание Sky News.

По словам политика, нет никаких оснований для отмены санкций, пока продолжается украинский конфликт.

«Трампу просто навешали лапшу на уши, если он считает, что эта сделка по Черноморскому региону является справедливым обменом на отмену российских санкций», — подчеркнул Миллер. По его словам, глава Белого дома «восстановил доступ России к мировым рынкам, продолжая разрушать Украину».

Вечером во вторник, 25 марта, Белый дом раскрыл подробности переговоров с Россией в Саудовской Аравии. Сообщалось, что Вашингтон и Москва договорились исключить применение силы в Черном море, а также поприветствовали «добрые намерения» третьих стран по поддержке реализации энергетических и морских соглашений.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что условием для вступления черноморской инициативы в силу является снятие санкционных ограничений с российских финансовых организаций, которые участвуют торговле продовольствием.