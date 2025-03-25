Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:30, 25 марта 2025Мир

В Британии раскритиковали соглашение России и США о Черном море

Политик Миллер раскритиковал соглашение США и России о Черном море
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп позволил российскому главе Владимиру Путину «получить и съесть свой кусок пирога», заключив сделку по судоходству в Черном море. Об этом заявил член Либерально-демократической партии Британии Калум Миллер, пишет издание Sky News.

По словам политика, нет никаких оснований для отмены санкций, пока продолжается украинский конфликт.

«Трампу просто навешали лапшу на уши, если он считает, что эта сделка по Черноморскому региону является справедливым обменом на отмену российских санкций», — подчеркнул Миллер. По его словам, глава Белого дома «восстановил доступ России к мировым рынкам, продолжая разрушать Украину».

Вечером во вторник, 25 марта, Белый дом раскрыл подробности переговоров с Россией в Саудовской Аравии. Сообщалось, что Вашингтон и Москва договорились исключить применение силы в Черном море, а также поприветствовали «добрые намерения» третьих стран по поддержке реализации энергетических и морских соглашений.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что условием для вступления черноморской инициативы в силу является снятие санкционных ограничений с российских финансовых организаций, которые участвуют торговле продовольствием.

    Обсудить
    Последние новости

    Кремль и Белый дом раскрыли договоренности по Черному морю. Они вступят в силу при одном условии

    Карпин оценил разгромную победу сборной России над Замбией

    Ушла из жизни озвучивавшая Каркушу в «Спокойной ночи, малыши» актриса

    Стало известно об ожесточенных боях в Белгородской области

    Трамп оценил возможность смягчения антироссийских санкций

    Трамп заявил о подключении других стран к договоренностям по Черному морю

    Израильский тренер Замбии понадеялся на скорое возвращение сборной России на мировую арену

    В Китае назвали возможным приказ Зеленского подорвать украинские АЭС

    В Британии раскритиковали соглашение России и США о Черном море

    Зеленский обвинил Россию в манипуляциях в переговорах с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше