В ГД внесут проект о репатриации соотечественников из-за рубежа

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин 25 марта внесет в ГД законопроект о репатриации в РФ соотечественников из-за рубежа. Об этом сообщает РИА Новости.
В пояснительной записке уточняется, что законопроект также касается задержанных за границей моряков.
Под репатриацией предлагается понимать процесс возвращения в государство происхождения лица, где у него имеется право на постоянное проживание и гражданство.
Право на репатриацию предлагается предоставить соотечественникам, владеющим русским языком на свободном уровне в культурной, а также в семейно-бытовых сферах.
Ранее МВД России предложило расширить список категорий соотечественников, которые имеют право участвовать в программе переселения в качестве репатриантов.