В ГД внесут проект о репатриации соотечественников из-за рубежа

В ГД РФ внесут проект о репатриации соотечественников, проживающих за рубежом

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин 25 марта внесет в ГД законопроект о репатриации в РФ соотечественников из-за рубежа. Об этом сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке уточняется, что законопроект также касается задержанных за границей моряков.

Под репатриацией предлагается понимать процесс возвращения в государство происхождения лица, где у него имеется право на постоянное проживание и гражданство.

Право на репатриацию предлагается предоставить соотечественникам, владеющим русским языком на свободном уровне в культурной, а также в семейно-бытовых сферах.

Ранее МВД России предложило расширить список категорий соотечественников, которые имеют право участвовать в программе переселения в качестве репатриантов.