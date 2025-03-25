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14:52, 25 марта 2025Бывший СССР

В Москве оценили судьбу Украины без помощи Запада

Лавров: Украина давно потерпела бы поражение без помощи Запада
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Украина давно потерпела бы поражение без помощи стран Запада. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Без них Украина давно бы уже потерпела поражение, и жизнедеятельность этого нацистского режима была бы прекращена. Но накачивают Украину оружием, вы видите, и Лондон, и Париж особенно», — объяснил Лавров.

Министр иностранных дел России добавил, что в настоящее время для борьбы с Москвой «под ружье» поставили почти все страны Европы.

Лавров также уличил Европу в постоянном желании нанести стратегическое поражение России. Он напомнил, что аналогичные цели преследовали Наполеон и Гитлер.

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