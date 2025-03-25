Украина давно потерпела бы поражение без помощи стран Запада. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.
«Без них Украина давно бы уже потерпела поражение, и жизнедеятельность этого нацистского режима была бы прекращена. Но накачивают Украину оружием, вы видите, и Лондон, и Париж особенно», — объяснил Лавров.
Министр иностранных дел России добавил, что в настоящее время для борьбы с Москвой «под ружье» поставили почти все страны Европы.
Лавров также уличил Европу в постоянном желании нанести стратегическое поражение России. Он напомнил, что аналогичные цели преследовали Наполеон и Гитлер.