В Москве оценили судьбу Украины без помощи Запада

Лавров: Украина давно потерпела бы поражение без помощи Запада

Украина давно потерпела бы поражение без помощи стран Запада. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Без них Украина давно бы уже потерпела поражение, и жизнедеятельность этого нацистского режима была бы прекращена. Но накачивают Украину оружием, вы видите, и Лондон, и Париж особенно», — объяснил Лавров.

Министр иностранных дел России добавил, что в настоящее время для борьбы с Москвой «под ружье» поставили почти все страны Европы.

Лавров также уличил Европу в постоянном желании нанести стратегическое поражение России. Он напомнил, что аналогичные цели преследовали Наполеон и Гитлер.