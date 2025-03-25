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06:39, 25 марта 2025Россия

В Петербурге начали изымать электровелосипеды у курьеров

В Санкт-Петербурге сотрудники ГАИ начали изымать электровелосипеды у курьеров
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pogiba Alexandra / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге сотрудники Госавтоинспекции (ГАИ) проводят рейды по проверке документов у курьеров, использующих электровелосипеды. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, в случае выявления нарушений транспортные средства изымают. Отмечается, что один из первых рейдов прошел на Гороховой улице. В ходе проверки было изъято по меньшей мере десять велосипедов.

Ранее стало известно, что в Москве полицейские начали массово штрафовать доставщиков на электровелосипедах. Всего за январь и февраль текущего года курьеры служб доставки получили более 4000 штрафов.

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