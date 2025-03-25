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20:00, 25 марта 2025Мир

В России оценили действия Трампа по черноморской инициативе

Глава РФПИ Дмитриев: Россия приветствует шаги Трампа по черноморской инициативе
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Россия приветствует шаги администрации президента США Дональда Трампа по возобновлению черноморской инициативы, она показывает готовность сотрудничать с Москвой, таким образом обеспечивая продовольственную безопасность мира. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в своем официальном Telegram-канале.

«Администрация президента Трампа готова сотрудничать с Россией, обеспечивая продовольственную безопасность мира, что позволит обеспечить зерном дополнительно свыше чем 100 миллионов человек по всему миру», — отметил глава РФПИ.

Кроме того, Дмитриев подчеркнул, что сделка могла быть реализована и ранее, однако администрация бывшего президента США Джо Байдена намеренно игнорировала российские интересы, что делало невозможным ее возобновление.

Ранее в Кремле заявили, что условием для вступления черноморской инициативы в силу является снятие санкционных ограничений с российских финансовых организаций, которые участвуют торговле продовольствием. Также одним из условий реализации инициативы стало снятие рестрикций на обслуживание судов под российским флагом и их доступ в порты стран Запада.

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