В российском городе участник СВО остался без полумиллиона рублей после похода в сауну

В Петербурге участник СВО остался без полумиллиона рублей после похода в сауну

В Санкт-Петербурге участник специальной военной операции (СВО) остался без полумиллиона рублей после похода в сауну. Об этом стало известно агентству Ura.ru.

По данным российского издания, военнослужащий познакомился с девушками. Последние якобы и украли у горожанина крупную денежную сумму. Как утверждает пострадавший, преступление произошло, когда он уснул.

По камерам видеонаблюдения удалось установить, что девушки покинули сауну рано утром. Боец спецоперации предупредил полицию, что если найдет девушек раньше их, то «может случиться беда».

До этого сообщалось, что в Нижегородской области 37-летнему военнослужащему, принимавшему участие в боевых действиях на Украине, чиновники отказались платить один миллион рублей за ранение поскольку, он не был прописан в регионе.