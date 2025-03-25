ТАСС: Бойцы ВСУ поджигали дома правоохранителей в Судже Курской области

В Судже Курской области бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) поджигали дома сотрудников правохранительных орагнов. Об этом сообщила местная жительница Светлана, ее цитирует ТАСС.

«Дома горели: во-первых, били по ним, во-вторых, поджигали их. По какому принципу они дома выбирали — не знаю, но обязательно они [ВСУ] поджигали дома полицейских, таможенников, пограничников», — сказала женщина.

По ее словам, бойцы ВСУ понимали, кто жил в доме, в который они заходят, по фотографиям и оставленной там форме. Если видели, что в доме жил силовик, они разрушали его имущество и расправлялись над домашними животными.

Ранее жительница Суджи Светлана рассказала, что бойцы ВСУ угрожали людям расстрелом за отсутствие специальных пропусков. Их выдавала комендатура, чтобы жители могли передвигаться по оккупированному городу.