Российский регион потратил бюджетные средства на дорогие часы

«Подъем»: Власти Карелии потратили бюджетные деньги на покупку наручных часов

Законодательное собрание Карелии заказало партию мужских наручных часов за счет бюджета с напылением золотого и серебристого цвета и кожаным ремешком под крокодила с надписью «От Председателя Законодательного Собрания Республики Карелия». Об этом пишет «Подъем».

Предложенная стоимость контакта на 20 аксессуаров составила почти 80 тысяч рублей. Летом прошлого года орган уже заказывал часы, но тогда цена контракта составляла 84 тысячи рублей.

В заксобрании рассказали, что часы нужны для представительских функций депутатов, но кому и на каких мероприятиях планируется вручать подарки, не уточнили. Как утверждает издание, информация о поставке попала в социальные сети и вызвала критику со стороны местных жителей. Тендер был размещен 11 марта, подача заявок окончилась 19 числа.

Ранее сообщалось, что при обыске в доме гендиректора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина, задержанного за злоупотребление полномочиями при строительстве фортификационных сооружений, была найдена коллекция часов стоимостью более ста тысяч долларов (на тот момент — более десяти миллионов рублей).