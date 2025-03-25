Зеленский анонсировал расширение контракта для 18-летних на новые подразделения

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал расширение контракта для 18-летних на новые подразделения. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По словам главы государства, расширить программу планируется на Национальную гвардию Украины, а также на пограничные бригады.

«Мы будем расширять ее: я был на фронте в субботу, есть запрос конкретных бригад, и будем на этот запрос реагировать позитивно — будет больше бригад, которые смогут принять молодых добровольцев», — сообщил Зеленский.

Ранее украинское министерство обороны захотело заманить молодежь в армию подпиской на Netflix сроком на 185 лет. Также молодым украинцам предлагается закупить 33 миллиона робуксов — валюту игровой онлайн-платформы Roblox, особенно популярной у детей.