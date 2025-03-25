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06:22, 25 марта 2025Бывший СССР

Зеленский анонсировал расширение контракта для 18-летних

Зеленский анонсировал расширение контракта для 18-летних на новые подразделения
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Juan Moreno / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал расширение контракта для 18-летних на новые подразделения. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По словам главы государства, расширить программу планируется на Национальную гвардию Украины, а также на пограничные бригады.

«Мы будем расширять ее: я был на фронте в субботу, есть запрос конкретных бригад, и будем на этот запрос реагировать позитивно — будет больше бригад, которые смогут принять молодых добровольцев», — сообщил Зеленский.

Ранее украинское министерство обороны захотело заманить молодежь в армию подпиской на Netflix сроком на 185 лет. Также молодым украинцам предлагается закупить 33 миллиона робуксов — валюту игровой онлайн-платформы Roblox, особенно популярной у детей.

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