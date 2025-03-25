Жительница Курской области рассказала о проблемах солдат ВСУ с обмундированием и едой

RT: В Курской области солдаты ВСУ испытывали проблемы с обмундированием и едой

В Курской области солдаты ВСУ испытывали проблемы с обмундированием и едой. Об этом RT рассказала местная жительница.

«Украинские мобилизованные из тюрем всегда голодные были, одеты вразнобой: кто что нашел, то и надел», — вспомнила она.

По словам россиянки, украинские боевики вывозили из магазинов самые ценные продукты — мясо, колбасу, алкоголь. При этом мирным жителям разрешалось брать провизию с полок торговых точек только после того, как солдаты ВСУ заберут все необходимое для себя.

«Конечно, там мало что после них оставалось, но мы были рады даже пригоршне крупы какой-нибудь», — добавила женщина.

Жительница приграничья рассказала, что оставшимся в оккупации россиянам приходилось поровну делить доставленную волонтерами провизию, и выжить им помогла сплоченность.

Ранее жительница села Казачья Локня Курской области рассказала о грабивших дома мародерах из Сум. По ее словам, их на российские территории пропускали украинские солдаты.