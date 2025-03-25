Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:15, 25 марта 2025Россия

Жительница Махачкалы получила ожоги 60 процентов тела при взрыве в многоэтажке

Минздрав Дагестана: Пострадавшая от взрыва в многоэтажке получила ожоги 60% тела
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Жительница Махачкалы получила ожоги 60 процентов тела при взрыве в многоэтажке. О состоянии пострадавшей рассказали в минздраве Дагестана, передает ТАСС.

По данным министерства, россиянка получила ожоги второй и третьей степени, которые характеризуются образованием пузырей, заполненных прозрачной или кровянистой жидкостью, а также обугливанием кожи, подкожной жировой клетчатки и тканей вплоть до костей.

«Состояние больной тяжелое, ей оказывается необходимая помощь», — уточнили в минздраве российского региона.

О взрыве в многоэтажке на Гапцахской улице Махачкалы стало известно во вторник, 25 марта. По последним данным, пострадала собственница одной из квартир, а также два-три случайных прохожих.

    Обсудить
    Последние новости

    Порошенко усомнился в праве делегации Украины вести переговоры с США. Он заявил, что без директив это могут делать лишь трое

    Россияне изменили отношение к некоторым электромобилям

    Лавров назвал самую главную ошибку Байдена

    Лавров рассказал о просьбе России к США на переговорах в Эр-Рияде

    В России объяснили нежелание раскрывать детали переговоров с США в Эр-Рияде

    Жительница Махачкалы получила ожоги 60 процентов тела при взрыве в многоэтажке

    Названо неожиданное последствие американских пошлин для китайских судов

    Наемница из Канады обвинила Трампа в срыве планов Украины

    Пассажир упал без пульса и дыхания во время рейса российского самолета

    Лавров прокомментировал планы ЕС отправить войска на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше