Жительница Махачкалы получила ожоги 60 процентов тела при взрыве в многоэтажке

Минздрав Дагестана: Пострадавшая от взрыва в многоэтажке получила ожоги 60% тела

Жительница Махачкалы получила ожоги 60 процентов тела при взрыве в многоэтажке. О состоянии пострадавшей рассказали в минздраве Дагестана, передает ТАСС.

По данным министерства, россиянка получила ожоги второй и третьей степени, которые характеризуются образованием пузырей, заполненных прозрачной или кровянистой жидкостью, а также обугливанием кожи, подкожной жировой клетчатки и тканей вплоть до костей.

«Состояние больной тяжелое, ей оказывается необходимая помощь», — уточнили в минздраве российского региона.

О взрыве в многоэтажке на Гапцахской улице Махачкалы стало известно во вторник, 25 марта. По последним данным, пострадала собственница одной из квартир, а также два-три случайных прохожих.