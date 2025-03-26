19-летняя невеста Лепса рассказала о роскошных подарках от певца

Певец Григорий Лепс регулярно преподносит студентке Авроре Киба бриллианты

Невеста народного артиста России Григория Лепса студентка Аврора Киба рассказала о роскошных подарках. Соответствующее интервью публикует Teleprogramma.

19-летняя возлюбленная певца призналась, что он не дает ей деньги на карманные расходы, но при этом регулярно преподносит подарки. Так, последними презентами оказались сумка и украшения.

«У меня много украшений. Я фанат бриллиантов, это лучшие друзья всех женщин. У Григория потрясающий вкус», — подчеркнула девушка.

В феврале сообщалось, что Аврора Киба снялась обнаженной.