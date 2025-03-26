Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:44, 26 марта 2025Ценности

19-летняя невеста Лепса рассказала о роскошных подарках от певца

Певец Григорий Лепс регулярно преподносит студентке Авроре Киба бриллианты
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Невеста народного артиста России Григория Лепса студентка Аврора Киба рассказала о роскошных подарках. Соответствующее интервью публикует Teleprogramma.

19-летняя возлюбленная певца призналась, что он не дает ей деньги на карманные расходы, но при этом регулярно преподносит подарки. Так, последними презентами оказались сумка и украшения.

«У меня много украшений. Я фанат бриллиантов, это лучшие друзья всех женщин. У Григория потрясающий вкус», — подчеркнула девушка.

В феврале сообщалось, что Аврора Киба снялась обнаженной.

    Обсудить
    Последние новости

    Основатель агрохолдинга «Русагро» задержан

    Хирург назвал предполагаемую стоимость пластики Надежды Бабкиной

    В офисах «Русагро» прошли обыски

    На берегу моря нашли русалку

    Следователи задержали одного из двух депутатов за избиение россиянки

    В российском городе спасли бегавшее по центру раненое дикое животное

    Володин обратился к депутатам с просьбой

    В Литве пропали американские военные

    Россияне предпочли максимально активный отдых

    Пьяного туриста на Бали вывезли из бара на тележке со связанными руками и сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше