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09:11, 7 февраля 2025Ценности

19-летняя невеста Лепса снялась голой

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @avrorakiba

Невеста народного артиста России Григория Лепса, студентка Аврора Киба, снялась голой. Фото появилось в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Избранница артиста разместила снимок, на котором она была запечатлена полностью без одежды. При этом она собрала волосы в пучок и легла на массажный стол. На тело девушки нанесли скраб во время уходовых процедур. Известно, что Киба отмечала свое 19-летие в банном комплексе.

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Ранее в феврале 19-летняя невеста Лепса сделала заявление о свадьбе. Возлюбленная 62-летнего музыканта заявила, что ей надоела учеба, в связи с чем она хочет поменять свой статус.

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