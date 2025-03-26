Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:06, 26 марта 2025Забота о себе

Аллергия на сперму разрушила московскую семью

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Fizkes / Shutterstock / Fotodom

В Московской области у девушки открылась аллергия на сперму собственного мужа, и патология разрушила семью. Об этом в беседе с «Московским комсомольцем» рассказала аллерголог-иммунолог Наталья Попова.

По словам Поповой, на прием к ней пришла пациентка моложе 30 лет, пожаловавшаяся на нестерпимый зуд, который испытывает во время секса. «Когда у пары происходил прерванный половой акт и сперма оказывалась на животе у женщины, живот сразу начинал чесаться, и все вокруг тоже краснело. И даже когда она просто дотрагивалась до мужского биоматериала, чесались пальцы и другие части тела», — рассказала врач и добавила, что женщине помогало антигистаминное средство.

Три года назад, когда пара только поженилась, аллергия не беспокоила девушку, однако со временем симптомы стали усиливаться. Попова отметила, что постоянный прием антигистаминных со временем мог бы привести к осложнениям, а секс с презервативом лишал пару возможности завести детей, о которых мечтали оба. Пара решила расстаться и остаться друзьями.

Материалы по теме:
«Две женщины подарят мужчине больше любви» Истории российских семей, которые выбрали многоженство
«Две женщины подарят мужчине больше любви»Истории российских семей, которые выбрали многоженство
14 сентября 2022
Как пережить развод? Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
Как пережить развод?Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
4 октября 2022

При этом врач допускает, что отношения можно было бы сохранить.

Возможно, что не сразу, пришлось бы постараться, долго лечиться. Тут вопрос в другом. Наверное, надо очень сильно любить друг друга, нужно понимать все риски, взвесить «за» и «против». Вероятно, они просто не выдержали этого испытания

Наталья Поповааллерголог-иммунолог

Ранее 22-летний мужчина рассказал, что начал испытывать сильные физические и психические страдания после оргазма и обнаружил, что у него открылась аллергия на сексуальную разрядку. Симптомы начинаются примерно через два-три часа после эякуляции, через восемь-десять часов прогрессируют, а через два-три дня проходят.

    Обсудить
    Последние новости

    Названа возможная жертва стрелка в подмосковном ЖК

    Госдеп заявил о большом одолжении миру со стороны США

    В Курской области гражданских эвакуировали из освобождаемого села

    Госдеп заявил о требованиях России снять санкции ЕС для моратория в Черном море

    В московском ЖК квартиры дольщиков оккупировали строители

    Путин предложил выпускнику «школы губернаторов» временно возглавить Оренбургскую область

    Путин предложил Паслеру стать врио губернатора Свердловской области

    В России назвали перемирие на Черном море победой и совместной игрой Путина и Трампа

    В Италии высказались о возможной отправке войск на Украину

    Лавров назвал новые регионы России давно закрытыми вопросами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше