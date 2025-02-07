У 22-летнего мужчины открылась аллергия на собственные оргазмы

22-летний мужчина рассказал, что начал испытывать сильные физические и психические страдания после оргазма и обнаружил, что у него открылась аллергия на сексуальную разрядку. Историей американца поделилось издание People.

По данным издания, парень обратился за медицинской помощью, пожаловавшись, что в течение нескольких лет испытывает гриппоподобные симптомы после эякуляции: насморк и зуд в глазах, слабость и недомогание. Симптомы начинаются примерно через два-три часа после эякуляции, через восемь-десять часов прогрессируют, а через два-три дня проходят.

Обследование показало, что у мужчины нет аллергии на собственную сперму, и врачи пришли к выводу, что аллергическую реакцию вызывают тучные клетки — особый тип иммунных клеток. Состояние молодого человека называется синдромом посторгазмического недомогания, в основном он встречается у мужчин.

В течение семи месяцев молодой человек принимал препарат от астмы и крапивницы омализумаб, однако, когда он перестал принимать лекарство, симптомы вернулись. «Учитывая его эффективность и тот факт, что пациент ранее пробовал другие лекарства, но безуспешно, мы рекомендовали ему продолжать прием омализумаба на всю жизнь», — заключили врачи.

Ранее психиатр Памела Стивенсон Коннолли раскрыла причины, по которым люди ведут себя холодно и отстраненно в постели. По ее словам, такое поведение может объясняться комплексами, типом личности, фобиями или отсутствием близости с партнером.