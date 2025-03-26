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08:03, 26 марта 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев раскрыл защищающее его от «политических сектантов» правило

Блогер Лебедев заявил, что не воспринимает всерьез заявления некоторых политиков
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что не воспринимает всерьез заявления некоторых политиков и религиозных деятелей, «расколдовывая» их высказывания. Об этом он порассуждал в выпуске шоу «Ответошная», доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев заявил, что на него не действуют сообщения в отелях с призывом расходовать меньше воды при мытье, чтобы положительно повлиять на экологию планеты. «Я, когда читаю подобные сообщения о том, как кто собирается спасти планетушку или как кто переживает из-за зайки на лужайке, всегда эти сообщения "расколдовываю". То есть это я считаю, что на меня наслали заклинание, которое должно было подействовать, а оно не действует», — раскрыл свое правило Лебедев.

Он добавил, что тот же принцип действует и на чтение сообщений всех «сектантов», от политических до религиозных. Лебедев заявил, что их высказывания на него не действуют. Дизайнер отметил, что не считает, что что-то должен им. «Поэтому шлю их *** с открытым сердцем и всей искренностью», — заключил блогер.

Ранее Лебедев объяснил неприязнь к журналистам. По его словам, сотрудники прессы не разбираются в том, о чем пишут.

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