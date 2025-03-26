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05:05, 26 марта 2025Забота о себе

Девушка переспала с лучшим другом и оказалась в тупике

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

К коучу по отношениям Колин Нолан обратилась девушка, которая переспала с лучшим другом и оказалась в тупике. Письмо читательницы и ответ специалистки приводит издание Mirror.

По словам девушки, они с другом общаются уже много лет. «Если честно, я всегда фантазировала о нем и думала, каково это — встречаться с ним. Но мне нравится дружить с ним, поэтому я никогда не настаивала на романтических отношениях, плюс у него всегда была девушка. В любом случае, несколько недель назад после пьяной вечеринки я пригласила его к себе домой, и мы в итоге переспали», — говорит она.

На следующее утро автор поняла, что для ее друга произошедшее было просто сексом на одну ночь. Друзья договорились, что на их отношения инцидент не повлияет, и условились не упоминать о случившемся. «Но теперь я чувствую себя странно — расстроена, что не вышло большего, немного раздражена. Я не знаю, сможем ли мы снова быть друзьями», — написала девушка и попросила совета.

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В ответ Нолан призвала автора не злиться на то, что молодой человек не испытывает тех же чувств, что и она. Она предложила девушке поговорить с другом еще раз и объяснить, что секс уже повлиял на ее чувства.

Всегда рискованно переходить черту зоны дружбы, если только оба не пересекают ее в надежде, что все будет хорошо и приведет к романтическим отношениям. В противном случае кто-то обычно страдает. Вместо того чтобы игнорировать свои чувства и тихо злиться и расстраиваться, скажи ему, что тебе нужно некоторое время, чтобы избавиться от эмоций

Колин Ноланкоуч по отношениям

Кроме того, коуч призвала девушку установить четкие личные границы и не соглашаться снова на «секс по дружбе», чтобы дать себе возможность познакомиться с потенциальными бойфрендами.

Ранее Нолан дала совет разозленному мужчине, которому жена призналась в старом романе. Она обратила внимание на то, что 30 лет счастливого брака значат гораздо больше, чем интрижка с незначительным количеством поцелуев.

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