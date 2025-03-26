ФСБ: В Челябинской области осудили на 10 лет мужчину за сбыт наркотиков

В Челябинской области ФСБ пресекла канал сбыта наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по региону.

По данным ведомства, в октябре 2024 года сотрудники задержали участника межрегиональной преступной группы, сбывавшей запрещенные вещества. У него нашли 7,5 килограмма мефедрона. Выяснилось, что задержанный работал оптовым курьером онлайн-магазина незаконного сбыта синтетических наркотиков. Он получал партии веществ от поддельников, расфасовывал и распространял в Челябинской области.

Мужчина получил 10 лет колонии строгого режима по статье о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств. Также он штрафован на 300 тысяч рублей.

Ранее в Железноводске сотрудники МВД и ФСБ задержали подозреваемого в незаконном обороте оружия, боеприпасов и наркотиков.