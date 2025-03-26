Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:23, 26 марта 2025Силовые структуры

ФСБ пресекла канал сбыта наркотиков

ФСБ: В Челябинской области осудили на 10 лет мужчину за сбыт наркотиков
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Челябинской области ФСБ пресекла канал сбыта наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по региону.

По данным ведомства, в октябре 2024 года сотрудники задержали участника межрегиональной преступной группы, сбывавшей запрещенные вещества. У него нашли 7,5 килограмма мефедрона. Выяснилось, что задержанный работал оптовым курьером онлайн-магазина незаконного сбыта синтетических наркотиков. Он получал партии веществ от поддельников, расфасовывал и распространял в Челябинской области.

Мужчина получил 10 лет колонии строгого режима по статье о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств. Также он штрафован на 300 тысяч рублей.

Ранее в Железноводске сотрудники МВД и ФСБ задержали подозреваемого в незаконном обороте оружия, боеприпасов и наркотиков.

    Обсудить
    Последние новости

    «Противник засел во многих домах». Российские бойцы пытаются выбить ВСУ из Белгородской области. Там идут тяжелые бои

    Трамп сравнил себя с другими президентами США

    В Госдуме предложили ограничить выдачу жилищных сертификатов мигрантам

    Пролежавший 5 лет под водой планшет помог раскрыть серию преступлений

    Популярная российская авиакомпания объявила масштабную распродажу билетов

    В российском городе возбудили дело из-за расправы над амурским тигром

    Леопард удивился внезапно выпавшему весной снегу и попал на видео

    Российские войска ударили по скоплению техники ВСУ в Харьковской области

    Падение продаж одного вида машин в России объяснили

    Российский подросток сообщил о минировании школы во время контрольной и попался

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше