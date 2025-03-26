Глава МИД Германии призвала не дать Путину «ослепить» Запад

Бербок призвала страны Запада не быть ослепленными из-за Путина

Страны Запада могут поприветствовать мирные инициативы США по украинскому конфликту, но не должны быть «ослеплены» президентом России Владимиром Путиным. С таким заявлением выступила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает Reuters.

«Мы не должны обманывать себя, и, прежде всего, мы не должны позволить российскому президенту ослепить нас», — призвала глава МИД.

При этом Бербок высоко оценила тот факт, что Вашингтон «пытается взять на себя роль посредника».

Ранее бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что идея выдвинуть уходящую в отставку Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН является абсолютным бесстыдством.