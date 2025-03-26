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22:42, 26 марта 2025Мир

В США допустили неудовлетворенность РФ и Украины итоговым соглашением о мире

Келлог: Россия и Украина не будут удовлетворены итоговым соглашением о мире
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кит Келлог

Кит Келлог. Фото: Yves Herman / Reuters

Ни Россия, ни Украина «не будут полностью удовлетворены» итоговым соглашением о мире, заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог. Об этом пишет РИА Новости.

Он допустил, что стороны не будут довольны договором. «Обе стороны не получат всего, чего хотят», — подчеркнул он.

По мнению дипломата, сложнее всего Киеву и Москве обсуждать территориальные вопросы из-за разницы между фактическим и юридическим контролем над ними.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал США не прислушиваться к условиям Кремля по вопросу перемирия.

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