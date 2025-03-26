Мужчины расправились с коллекционером ради редких монет

В США четверо мужчин убили коллекционера монет ради его тайника

В городе Хемет, США, четверо мужчин вступили в сговор, чтобы расхитить тайник коллекционера монет, и расправились с ним. Об этом пишет Valley News.

Группа воров проникла в трейлер 78-летнего Роберта Бетанкура ради его обширной коллекции редких монет и огнестрельного оружия. Во время взлома они смертельно ранили хозяина.

Мужчин поймали. Каждого из них судят по отдельности. Так, один из воров — Кевин Ричард Хирш — заключил соглашение о признании вины в феврале. 18 марта перед судом предстал Клиффорд Джон Франкен. Его признали виновным. Над третьим участником банды, Мэтью Патриком Фромером, суд еще идет. Четвертому вору Джозефу Майклу Сальвати только предстоит судебное разбирательство в конце марта.

Ранее сообщалось, что в Великобритании грабители протаранили витрину ювелирного магазина на угнанной машине и похитили украшения. На кадрах, снятых очевидцем, видно, как мужчина в маске выскочил из машины у разбитой витрины и начал собирать ценности.

