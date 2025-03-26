Названы условия для разблокирования YouTube в России

Шадаев: Разблокирование YouTube в России обсудят после выполнения требований РКН

Вопрос о разблокировании хостинга YouTube в России обсудят после того, как площадка выполнит требования Роскомнадзора (РКН). Такое условие, как передает РИА Новости, назвал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.

«Есть целый набор претензий, который Роскомнадзор выставил в адрес YouTube. Соответственно, это вопрос выполнения норм законодательства. Если они будут их выполнять, если они покажут конкретные шаги разблокировки отечественного контента, тогда этот вопрос будет ставиться и обсуждаться», — заявил глава ведомства.

Шадаев также добавил, что в первую очередь, по его мнению, речь идет об ограничениях, с которыми сталкиваются российские авторы.

Ранее депутат Госдумы Александр Ющенко предположил, что восстановление работы YouTube в России возможно только на фоне улучшения общеполитического контекста. При этом он подчеркнул, что полная блокировка площадки вызовет только раздражение у пользователей.