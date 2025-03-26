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19:20, 26 марта 2025Интернет и СМИ

Названы условия для разблокирования YouTube в России

Шадаев: Разблокирование YouTube в России обсудят после выполнения требований РКН
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Alex Yeung / Shutterstock / Fotodom  

Вопрос о разблокировании хостинга YouTube в России обсудят после того, как площадка выполнит требования Роскомнадзора (РКН). Такое условие, как передает РИА Новости, назвал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.

«Есть целый набор претензий, который Роскомнадзор выставил в адрес YouTube. Соответственно, это вопрос выполнения норм законодательства. Если они будут их выполнять, если они покажут конкретные шаги разблокировки отечественного контента, тогда этот вопрос будет ставиться и обсуждаться», — заявил глава ведомства.

Шадаев также добавил, что в первую очередь, по его мнению, речь идет об ограничениях, с которыми сталкиваются российские авторы.

Ранее депутат Госдумы Александр Ющенко предположил, что восстановление работы YouTube в России возможно только на фоне улучшения общеполитического контекста. При этом он подчеркнул, что полная блокировка площадки вызовет только раздражение у пользователей.

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