Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:49, 23 декабря 2024Интернет и СМИ

В России высказались о перспективах восстановления работы YouTube

Депутат Ющенко допустил восстановление работы YouTube при изменениях в Google
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Восстановление работы YouTube в России возможно только на фоне улучшения общеполитического контекста, предположил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Александр Ющенко. При этом он подчеркнул, что блокировка площадки вызовет только раздражение у пользователей.

«Озвученные позиции касаемо замедления YouTube остались неизменными, так что перспектив отката на данный момент нет», — сказал политик.

По словам Ющенко, YouTube — это не только политический контент. Он подчеркнул, что политизированная аудитория в принципе составляет меньшинство, пользователей интересуют скорее образовательные ролики, музыкальные, документальные.

«Конечно, Google ведет агрессивную политику против наших авторов и пользователей, но блокировки YouTube вызовут только раздражение. В ближайшем будущем перспектив его разблокировки нет — это политическое решение. Но в контексте общеполитического сближения возможно и изменение позиции Google, в таком случае возможна и разблокировка YouTube», — считает депутат.

Ранее стало известно, что трафик YouTube в России упал до рекордно низкого уровня. Общее снижение за год составило 67,4 процента.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский призвал расследовать визит Фицо в Москву. На родине словацкого премьера обвинили в предательстве

      Названы наиболее часто посещаемые россиянами в 2024 году страны

      В ВСУ прокомментировали сообщения об окружении под Макаровкой

      Многодетной вдове бойца СВО пришлось ехать «к Путину» из-за невыплаты денег за мужа

      Предсказана реакция ЕС на визит премьера Словакии Фицо в Россию

      На Украине рассказали о побоях в ВСУ из-за пьянства

      Великобритания испытала радиочастотного «убийцу дронов»

      Степень загрязнения мазутом наиболее пострадавшего пляжа Анапы оценили

      Иностранца осудили за изнасилование несовершеннолетней россиянки

      34-летняя темнокожая незамужняя стюардесса стала «Мисс Франция» и спровоцировала скандал

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше