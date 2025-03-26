Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:20, 26 марта 2025Силовые структуры

Неизвестный открыл огонь по мужчине в Подмосковье и попал под обстрел его охранников

Неизвестный обстрелял мужчину в Подмосковье и скрылся на «Жигулях»
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Подмосковье неизвестный открыл огонь по мужчине, который утром выходил из подъезда, и попал под обстрел его охранников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, все произошло в одном из жилых комплексов в Железнодорожном. Несколько человек поджидали потенциальную жертву у подъезда. Когда тот вышел на улицу, один из злоумышленников открыл по нему огонь. В тот же момент из рядом припаркованной машины вышли охранники и открыли ответный огонь.

Стрелок и его подельники смогли сбежать. Сейчас их разыскивает полиция. Уточняется, что злоумышленники скрылись на «Жигулях».

Ранее в Иркутской области неизвестные открыли стрельбу по окнам квартиры 58-летнего депутата.

    Обсудить
    Продолжение в новости Стрельба неизвестного по мужчине в Подмосковье попала на видео
    Последние новости

    «Противник засел во многих домах». Российские бойцы пытаются выбить ВСУ из Белгородской области. Там идут тяжелые бои

    На Украине признали соблюдение Россией договоренности по энергообъектам

    Трамп сравнил себя с другими президентами США

    В Госдуме предложили ограничить выдачу жилищных сертификатов мигрантам

    Пролежавший 5 лет под водой планшет помог раскрыть серию преступлений

    Популярная российская авиакомпания объявила масштабную распродажу билетов

    В российском городе возбудили дело из-за расправы над амурским тигром

    Леопард удивился внезапно выпавшему весной снегу и попал на видео

    Российские войска ударили по скоплению техники ВСУ в Харьковской области

    Падение продаж одного вида машин в России объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше