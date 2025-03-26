Неизвестный открыл огонь по мужчине в Подмосковье и попал под обстрел его охранников

Неизвестный обстрелял мужчину в Подмосковье и скрылся на «Жигулях»

В Подмосковье неизвестный открыл огонь по мужчине, который утром выходил из подъезда, и попал под обстрел его охранников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, все произошло в одном из жилых комплексов в Железнодорожном. Несколько человек поджидали потенциальную жертву у подъезда. Когда тот вышел на улицу, один из злоумышленников открыл по нему огонь. В тот же момент из рядом припаркованной машины вышли охранники и открыли ответный огонь.

Стрелок и его подельники смогли сбежать. Сейчас их разыскивает полиция. Уточняется, что злоумышленники скрылись на «Жигулях».

Ранее в Иркутской области неизвестные открыли стрельбу по окнам квартиры 58-летнего депутата.