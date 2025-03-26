Стрельба неизвестного по мужчине в Подмосковье попала на видео

Mash показал кадры стрельбы по мужчине в одном из ЖК в Железнодорожном

Неизвестный открыл огонь по мужчине в Подмосковье и попал под обстрел его охранников

Начало событий в новости Неизвестный открыл огонь по мужчине в Подмосковье и попал под обстрел его охранников

Стрельба по мужчине в одном из жилых комплексов (ЖК) в подмосковном Железнодорожном попала на видео. Ролик публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как потенциальная жертва выходит из подъезда, а по нему в этот момент открывают огонь. Потерпевший бросает на землю сумку и прячется за рядом припаркованной машиной. Далее из другого автомобиля выходит его охранник и начинает стрелять по злоумышленнику и преследовать его. После преступления мужчина добегает до «Жигулей», садится в салон и скрывается.

Как ранее уточнял Mash, потенциальную жертву поджидали утром несколько человек. Сейчас их разыскивает полиция.