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09:38, 26 марта 2025Силовые структуры

Стрельба неизвестного по мужчине в Подмосковье попала на видео

Mash показал кадры стрельбы по мужчине в одном из ЖК в Железнодорожном
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Неизвестный открыл огонь по мужчине в Подмосковье и попал под обстрел его охранников

Стрельба по мужчине в одном из жилых комплексов (ЖК) в подмосковном Железнодорожном попала на видео. Ролик публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как потенциальная жертва выходит из подъезда, а по нему в этот момент открывают огонь. Потерпевший бросает на землю сумку и прячется за рядом припаркованной машиной. Далее из другого автомобиля выходит его охранник и начинает стрелять по злоумышленнику и преследовать его. После преступления мужчина добегает до «Жигулей», садится в салон и скрывается.

Как ранее уточнял Mash, потенциальную жертву поджидали утром несколько человек. Сейчас их разыскивает полиция.

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