Потерявшая автомобиль в пожаре мать-одиночка получила поддержку от тысяч россиян

Россияне поддержали мать-одиночку, потерявшую автомобиль в пожаре

Жительница Владивостока Аня Миронова получила поддержку от тысяч россиян после потери автомобиля в пожаре. Об этом сообщает Amur Mash.

По информации издания, женщина поделилась своей историей в соцсетях — во время пожара на парковке полностью сгорели 22 автомобиля, в том числе ее Toyota Harrier. Вместо денег мать двоих детей попросила заказывать у нее десерты — россияне оплачивают их и передают нуждающимся.

Заказы поступают и из других городов, неравнодушные просят передать их тем, кто находится поближе, в Приморье.

Ранее сообщалось, что семья из Башкирии выиграла десятки миллионов рублей в моментальную лотерею. На выигрыш семья решила исполнить главную мечту — купить просторную трехкомнатную квартиру.